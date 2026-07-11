В России
Опубликовано 11 июля 2026, 23:32
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РНФ поддержит более 800 научных проектов молодых исследователей

Гранты выделят на исследования и разработки
Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурсов для молодых исследователей. Поддержку получат свыше 800 проектов по фундаментальной науке, новым материалам и микроэлектронике. Гранты распределены по нескольким направлениям, пишет ТАСС.
РНФ поддержит более 800 научных проектов молодых исследователей

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В конкурсе инициативных исследований отобрано 414 проектов с ежегодным финансированием до 1,5 млн рублей. Например, физики из Курчатовского института займутся источниками ультрахолодных нейтронов, а химики КФУ — катализаторами для очистки нефти.

Еще 453 проекта по созданию ИИ-алгоритмов, нейроморфных чипов и иммунотерапии получат по 3−6 млн рублей ежегодно. Также фонд поддержал шесть коллективов, которые будут работать на предприятиях полупроводниковой промышленности. Они помогут разработать компоненты силовой электроники, фотоприемники и композитные материалы для укрепления технологического суверенитета.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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