"Робокошки" в московских больницах помогают врачам и пациентам

"Робокошки" в московских больницах помогают врачам и пациентамОни могут работать без зарядки сутки
В московских Городских клинических больницах № 67, НИИ Склифосовского и № 15 имени О.М. Филатова начался экспериментальный запуск роботов-курьеров, известных как "робокошки". Они предоставляют помощь как медперсоналу, так и пациентам, доставляя еду, медицинские принадлежности и сопровождая людей по больнице, пишет РИА Новости ссылаясь на сообщение на официальном сайте правительства Москвы.
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Заместитель мэра Москвы по социальному развитию, Анастасия Ракова, подчеркнула, что эти инновационные роботы помогают снизить нагрузку на персонал больниц и позволяют врачам более эффективно выполнять свои обязанности.
"Робокошки" оснащены камерами и 3D-сенсорами, что позволяет им ориентироваться в пространстве, избегать препятствий и сохранять безопасную дистанцию. Без подзарядки эти роботы могут работать круглосуточно, помогая пациентам и сотрудникам больницы.
Этот пилотный проект оценивают как перспективное решение для улучшения условий в больницах и оптимизации работы персонала.