"Робокошки" в московских больницах помогают врачам и пациентам

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию, Анастасия Ракова, подчеркнула, что эти инновационные роботы помогают снизить нагрузку на персонал больниц и позволяют врачам более эффективно выполнять свои обязанности.

"Робокошки" оснащены камерами и 3D-сенсорами, что позволяет им ориентироваться в пространстве, избегать препятствий и сохранять безопасную дистанцию. Без подзарядки эти роботы могут работать круглосуточно, помогая пациентам и сотрудникам больницы.

Этот пилотный проект оценивают как перспективное решение для улучшения условий в больницах и оптимизации работы персонала.