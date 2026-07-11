Роботакси «Яндекса» начало перевозить сотрудников между офисами

По маршруту работают несколько автомобилей с системой автономного управления на базе искусственного интеллекта. Во время поездок в салоне находится водитель-испытатель. Заказать машину можно через приложение «Яндекс Go» так же, как обычное такси.

Компания планирует до конца 2026 года вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Половина автомобилей будет выполнять пассажирские заказы, остальные будут собирать данные для улучшения технологии. Сейчас роботакси также работают в Сириусе и Иннополисе.