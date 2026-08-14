Опубликовано 14 августа 2026, 19:491 мин.
Роботов будут испытывать на площадках «Крокус сити»Устройства проверят в условиях реальной эксплуатации
В пресс-службе Московского инновационного кластера (МИК) сообщили, что испытания московских робототехнических решений планируют проводить на действующих площадках «Крокус сити». Специалисты смогут проверять работу устройств при реальной нагрузке и большом количестве посетителей.
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Соглашение о сотрудничестве Московский инновационный кластер и АО «Крокус» подписали на форуме «Венчурный ландшафт». Оно предусматривает совместное изучение рынка роботизации, технологических тенденций и потребностей компаний.
По словам заместителя генерального директора МИК Александра Уланова, новая площадка дополнит испытательный центр полного цикла МИК, открытый в марте 2026 года на территории «Сколково». Помимо тестирования оборудования, партнеры планируют проводить лекции и семинары, а также разрабатывать концепции внедрения роботизированных систем.