Роботов будут испытывать на площадках «Крокус сити»

Соглашение о сотрудничестве Московский инновационный кластер и АО «Крокус» подписали на форуме «Венчурный ландшафт». Оно предусматривает совместное изучение рынка роботизации, технологических тенденций и потребностей компаний.

По словам заместителя генерального директора МИК Александра Уланова, новая площадка дополнит испытательный центр полного цикла МИК, открытый в марте 2026 года на территории «Сколково». Помимо тестирования оборудования, партнеры планируют проводить лекции и семинары, а также разрабатывать концепции внедрения роботизированных систем.