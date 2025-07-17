Роботы-ассистенты появятся в российских больницах

Современные роботизированные системы уже успешно применяются в медицинских учреждениях Москвы, Новосибирска и Уфы. В столице работает несколько таких комплексов, в Новосибирске готовятся к установке второго робота, а в Уфе технология используется несколько лет с отличными результатами.

Новые роботы-ассистенты предназначены для помощи хирургам при проведении сложных ортопедических операций. Они работают в сочетании с другими передовыми технологиями — 3D-печатью и системами виртуальной реальности.

Ранее специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали робота-тренера для любителей и профессиональных бегунов. Устройство отслеживает движения спортсмена, анализирует технику и помогает составлять индивидуальные тренировочные планы.