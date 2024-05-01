Роботы и ИИ стали использовать на складах Москвы: чем они занимаются

Роботы на предприятиях Москвы берут на себя самые рутинные и тяжелые задачи, такие как упаковка товаров, сварка, сборка, инвентаризация складов. Столица не только закупает роботов, но и сама их производит. В «Банке технологий» города можно найти различные роботизированные системы собственного производства.

Один из примеров внедрения роботов — компания «Некс-Т», которая занимается выпуском дисплеев и интерактивного оборудования. Роботизированный комплекс на ее предприятии автоматизирует монтаж экранов и стекол сенсорных панелей. Это позволило компании увеличить производительность в 2,5 раза.

На заводе ГК «Москабельмет» робот-манипулятор заменяет человека на тяжелых операциях по загрузке металла в плавильную печь и прессы. Еще один робот — от НПО «Андроидная техника» — может работать как один, так и вместе с человеком. Он способен сортировать и перекладывать продукцию.

Москва — это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек.

Столица создает комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к мерам поддержки от властей Москвы.