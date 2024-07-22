Опубликовано 22 июля 2024, 14:02
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Роботы покажут производство автомобилей «Москвич» на выставке в Москве«Станция Манеж. Московский транспорт — 2030»
На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030», проходящей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», продемонстрируют процесс производства автомобилей «Москвич». Посетители смогут увидеть, как роботы выполняют ключевые этапы сборки — сварку и соединение кузова с трансмиссией.
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Кроме того, на выставке будут представлены три модели автомобилей завода: городской кроссовер «Москвич-3», седан «Москвич-6» и новинка — семиместный семейный кроссовер «Москвич-8», который появится в конце года. Гостям предоставится возможность посидеть за рулем первых двух моделей и оценить их интерьер.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что выставка подчеркнет достижения автозавода, возрожденного в 2022 году и запустившего производство по полной технологии в 2024 году.