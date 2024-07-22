Роботы покажут производство автомобилей «Москвич» на выставке в Москве

Кроме того, на выставке будут представлены три модели автомобилей завода: городской кроссовер «Москвич-3», седан «Москвич-6» и новинка — семиместный семейный кроссовер «Москвич-8», который появится в конце года. Гостям предоставится возможность посидеть за рулем первых двух моделей и оценить их интерьер.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что выставка подчеркнет достижения автозавода, возрожденного в 2022 году и запустившего производство по полной технологии в 2024 году.