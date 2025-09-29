Роботы-собаки проследят за стройками в России и сэкономят миллионы

Роботы-собаки проследят за стройками в России и сэкономят миллионыКак технологии меняют строительство
Ежегодно Москва теряет около 30 миллиардов рублей из-за задержек в сдаче строительных объектов. Решить эту проблему помогают передвижные роботы с лазерным сканированием. Они работают без остановки, фиксируя даже незначительные отклонения. Например, на строительстве Балтийского химического комплекса в Ленинградской области такие системы сократили время устранения нарушений в три раза. Робот за 12 минут проверяет до 2000 м² объекта, сравнивая 3D-сканы с цифровыми моделями и передавая данные операторам.
Один из примеров успешной работы технологий привёл Алексей Белоус, генеральный директор лаборатории новых продуктов «ЛАБА». На объекте, где уже были подписаны акты приёмки, робот выявил отсутствие одной из 220 колонн. Исправление ошибки на раннем этапе заняло два дня вместо десяти и обошлось в шесть раз дешевле.
ИИ также упрощает документооборот. Елена Романова, руководитель проектов центра искусственного интеллекта в строительстве ГБУ «МосСтройИнформ», отметила, что автоматизированная проверка документов для получения разрешений на строительство сокращает сроки в 5−10 раз.
Если раньше до 65% заявок отклонялись, а пакет приходилось подавать по нескольку раз, то сейчас автоматизированная проверка по 180 критериям занимает всего пять минут.
Ещё одно преимущество цифровизации — прогнозирование. Елена Звонарёва, экс-советник Минстроя РФ, пояснила, что предиктивная аналитика помогает избежать срывов поставок, учитывает изменения цен и геополитические риски. Это оптимизирует маршруты доставки, предотвращает простои и снижает ошибки при закупках.
Однако технологии остаются лишь инструментом. Эксперты подчёркивают, что ключевые решения — о сроках, технологиях и безопасности — принимает человек. Ольга Кузина, заведующая кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ, добавила, что для работы с ИИ нужны квалифицированные инженеры.
Подготовка инженеров, способных работать с искусственным интеллектом, — стратегический приоритет для российской науки и образования.