Роботы-уборщики выйдут на работу в московские парки уже в июле

По его словам, автономные роботы-уборщики выйдут в парки и начнут осуществлять там регулярную уборку, что позволит сократить использование не всегда высококвалифицированных сотрудников.

Парабучев также подчеркнул важность создания специализированной инфраструктуры для талантливых разработчиков, чтобы они могли реализовывать свои идеи.

В Москве создана уникальная система из более чем 230 площадок тестирования инноваций, включая больницы, школы и другие области, где ежегодно тестируются новые решения, созданные в России.

По словам Парабучева, такая инфраструктура способствует развитию города и привлекает талантливых людей и разработчиков из разных регионов России.