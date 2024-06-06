Роботы-уборщики выйдут на работу в московские парки уже в июле

Опубликовано 06 июня 2024, 11:42
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Роботы-уборщики выйдут на работу в московские парки уже в июлеЧто повысит эффективность.
В июле роботы приступят к уборке столичных парков, объявил генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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По его словам, автономные роботы-уборщики выйдут в парки и начнут осуществлять там регулярную уборку, что позволит сократить использование не всегда высококвалифицированных сотрудников.
Парабучев также подчеркнул важность создания специализированной инфраструктуры для талантливых разработчиков, чтобы они могли реализовывать свои идеи.
В Москве создана уникальная система из более чем 230 площадок тестирования инноваций, включая больницы, школы и другие области, где ежегодно тестируются новые решения, созданные в России.
По словам Парабучева, такая инфраструктура способствует развитию города и привлекает талантливых людей и разработчиков из разных регионов России.