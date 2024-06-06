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В России
Опубликовано 06 июня 2024, 11:42
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Роботы-уборщики выйдут на работу в московские парки уже в июле

Что повысит эффективность.
В июле роботы приступят к уборке столичных парков, объявил генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Роботы-уборщики выйдут на работу в московские парки уже в июле

© Ferra.ru

По его словам, автономные роботы-уборщики выйдут в парки и начнут осуществлять там регулярную уборку, что позволит сократить использование не всегда высококвалифицированных сотрудников.

Парабучев также подчеркнул важность создания специализированной инфраструктуры для талантливых разработчиков, чтобы они могли реализовывать свои идеи.

В Москве создана уникальная система из более чем 230 площадок тестирования инноваций, включая больницы, школы и другие области, где ежегодно тестируются новые решения, созданные в России.

По словам Парабучева, такая инфраструктура способствует развитию города и привлекает талантливых людей и разработчиков из разных регионов России.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#москва
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#робототехника
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#технологии