Росатом и «Норникель» подписали соглашение о поставках радиоизотопных приборов

Опубликовано 27 марта 2024, 19:12
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Росатом и «Норникель» подписали соглашение о поставках радиоизотопных приборовДля измерения жидких промышленных продуктов
АО «Русатом автоматизированные системы управления», который входит в госкорпорацию «Росатом», и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о поставке нового поколения радиоизотопных приборов. Это сотрудничество позволит «Норникелю» вести онлайн-измерения жидких промышленных продуктов без остановки производства.
Плотномеры нового поколения, разрабатываемые «Русатомом», обеспечивают высокую чувствительность и точность измерений. Это позволит автоматизировать учет металлосодержащей продукции и повысить эффективность производства.
Сотрудничество началось в ответ на проблемы с поставками оборудования из-за геополитической ситуации. «Русатом» смог восстановить технологии, опыт которых был утрачен в прошлом, и разработать приборы, соответствующие потребностям «Норникеля».
Помимо этого, оборудование российского производства позволит использовать систему искусственного интеллекта для оптимизации технологических процессов в реальном времени. Это открывает новые перспективы не только для металлургии, но и для других отраслей промышленности.