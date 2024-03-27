Росатом и «Норникель» подписали соглашение о поставках радиоизотопных приборов

Плотномеры нового поколения, разрабатываемые «Русатомом», обеспечивают высокую чувствительность и точность измерений. Это позволит автоматизировать учет металлосодержащей продукции и повысить эффективность производства.

Сотрудничество началось в ответ на проблемы с поставками оборудования из-за геополитической ситуации. «Русатом» смог восстановить технологии, опыт которых был утрачен в прошлом, и разработать приборы, соответствующие потребностям «Норникеля».

Помимо этого, оборудование российского производства позволит использовать систему искусственного интеллекта для оптимизации технологических процессов в реальном времени. Это открывает новые перспективы не только для металлургии, но и для других отраслей промышленности.