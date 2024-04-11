«Росатом» и Приморье договорились о создании плавучих энергоблоков

Опубликовано 11 апреля 2024, 10:56
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«Росатом» и Приморье договорились о создании плавучих энергоблоковВо время конференции "Атомэкспо-2024"
Во время конференции «Атомэкспо-2024» подписано соглашение о сотрудничестве между машиностроительным дивизионом «Росатома» и правительством Приморского края в области создания плавучих энергоблоков (ПЭБ) для генерации электроэнергии. По словам министра энергетики региона, планируется установить несколько ПЭБов для снабжения энергией промышленных предприятий и туристических объектов.
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Согласно соглашению, «Росатом» будет эксплуатировать энергоблоки и продавать электроэнергию заказчику. Пока не определен источник финансирования проекта, но ожидается, что цена киловатт-часа будет определена после расчета объемов инвестиций и стоимости оборудования.
Эксперты предполагают, что ПЭБы могут быть использованы для снабжения энергией промышленных предприятий и производства СПГ. Планы также включают использование энергии для укорачивания плеча поставки электроэнергии в Китай.
Источник:Российская газета
Автор:Ингела Воробьева
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