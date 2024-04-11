«Росатом» и Приморье договорились о создании плавучих энергоблоков

Согласно соглашению, «Росатом» будет эксплуатировать энергоблоки и продавать электроэнергию заказчику. Пока не определен источник финансирования проекта, но ожидается, что цена киловатт-часа будет определена после расчета объемов инвестиций и стоимости оборудования.

Эксперты предполагают, что ПЭБы могут быть использованы для снабжения энергией промышленных предприятий и производства СПГ. Планы также включают использование энергии для укорачивания плеча поставки электроэнергии в Китай.