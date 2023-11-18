В России
15:17, 18 ноября 2023
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Росатом и РАН определят материал для главного элемента мегаустановки ИТЭР

Во Франции

В пресс-службе частного учреждения "ИТЭР-Центр", входящего в Росатом, сообщили, что эксперты Росатома и Российской академии наук (РАН) приступили к определению основного материала для главного элемента, относящегося к первой стенки вакуумной камеры Международного экспериментального ядерного реактора (ИТЭР) во Франции, пишет ТАСС.

Росатом и РАН определят материал для главного элемента мегаустановки ИТЭР

© Ferra.ru

Это решение, как отмечается, имеет критическое значение для успеха всего проекта, отметили в пресс-службе.

На 33-м заседании Совета ИТЭР, состоявшемся 17 ноября во Франции, было принято решение о вовлечении специалистов Росатома и РАН в процесс отбора ключевого материала для важнейшего элемента будущей мегаустановки.

Директор Проектного центра ИТЭР, Анатолий Красильников, подчеркнул, что даже в условиях международных напряженностей работа над реализацией проекта продолжается на высшем уровне. Он выразил уверенность в способности российских предприятий и научных коллективов, включая структуры Росатома, выполнить поставленные задачи на высочайшем уровне.

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