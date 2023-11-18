Росатом и РАН определят материал для главного элемента мегаустановки ИТЭР

Росатом и РАН определят материал для главного элемента мегаустановки ИТЭРВо Франции
В пресс-службе частного учреждения "ИТЭР-Центр", входящего в Росатом, сообщили, что эксперты Росатома и Российской академии наук (РАН) приступили к определению основного материала для главного элемента, относящегося к первой стенки вакуумной камеры Международного экспериментального ядерного реактора (ИТЭР) во Франции, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Это решение, как отмечается, имеет критическое значение для успеха всего проекта, отметили в пресс-службе.
На 33-м заседании Совета ИТЭР, состоявшемся 17 ноября во Франции, было принято решение о вовлечении специалистов Росатома и РАН в процесс отбора ключевого материала для важнейшего элемента будущей мегаустановки.
Директор Проектного центра ИТЭР, Анатолий Красильников, подчеркнул, что даже в условиях международных напряженностей работа над реализацией проекта продолжается на высшем уровне. Он выразил уверенность в способности российских предприятий и научных коллективов, включая структуры Росатома, выполнить поставленные задачи на высочайшем уровне.