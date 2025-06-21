«Росатом» и РЭО построят биогазовые установки для утилизации отходов

Согласно документу, планируется строительство биогазовых электростанций в различных регионах страны. Реализация проектов будет сопровождаться поддержкой от РЭО, в том числе за счет льготного финансирования.

Установка биогазовых реакторов поможет не только сократить объемы захоронения органики, но и использовать отходы как источник энергии. Полученный биогаз можно будет применять для производства электричества, что позволит развивать возобновляемую энергетику.

По мнению участников соглашения, такие технологии важны для создания комфортной среды, повышения ресурсной эффективности и укрепления биоэкономики.