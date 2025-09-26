В России
Опубликовано 26 сентября 2025, 21:59
1 мин.

Росатом и Ростех договорились о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов

Соглашение направлено на импортозамещение критически важной продукции
Соликамский магниевый завод (входит в горнорудный дивизион Росатома) и Улан-Удэнское приборостроительное объединение (предприятие Ростеха) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Документ был заключен на полях международного форума World Atomic Week.
© Ferra.ru

Предметом соглашения стала совместная работа в области импортозамещения продукции из редкоземельных металлов магнитной группы. В настоящее время Соликамский магниевый завод завершает проектирование нового производственного комплекса, проект первой очереди которого уже прошел государственную экспертизу.

После запуска производства предприятие планирует выпускать около 2,5 тысяч тонн готовой продукции в год, включая редкоземельные металлы магнитной группы, такие как неодим и празеодим. Улан-Удэнское приборостроительное объединение намерено закупать эти материалы у завода в заранее согласованных объемах.