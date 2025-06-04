Росатом и Сбер объединят усилия в создании цифровых решений

Стороны планируют совместно разрабатывать и продвигать цифровые продукты и платформы, делая упор на использование отечественного программного обеспечения. Уточняется, что речь идет о решениях, которые соответствуют требованиям в области импортозамещения и информационной безопасности, а также демонстрируют высокую производительность.

Основные направления сотрудничества включают внедрение программно-аппаратных комплексов российского производства, автоматизацию процессов и изучение возможностей применения искусственного интеллекта в цифровой трансформации предприятий.

«Гринатом» обеспечивает IT-поддержку сотен объектов «Росатома» по всей стране, включая внедрение корпоративных систем. Новое соглашение, по словам компании, должно упростить процесс обновления технологической инфраструктуры, ускорить цифровизацию и улучшить устойчивость сервисов.