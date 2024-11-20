Росатом и Сириус запустят школу по ядерной медицине

В рамках соглашения будет запущен образовательный проект «Школа по ядерной медицине», который начнется в 2025 году. Проект объединит ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в таких областях, как ядерная медицина, онкология, кардиология, а также разработка и производство радиофармацевтических препаратов.

Учебная программа включает направления для повышения квалификации химиков, радиохимиков, медицинских физиков и радиофармацевтов. В рамках проекта будут разработаны курсы дополнительного образования и организованы совместные научно-образовательные лаборатории.

Партнерство также предусматривает участие специалистов Технической академии «Росатома» в передовых магистерских программах «Сириуса» по прикладной математике, робототехнике и искусственному интеллекту.