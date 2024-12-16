Росатом изготовил экспериментального топлива для реактора БН-1200

Опубликовано 16 декабря 2024, 18:481 мин.
Росатом изготовил экспериментального топлива для реактора БН-1200Топливные кассеты готовы к испытаниям в 2025 году
Росатом сообщил о завершении изготовления экспериментальных СНУП- и МОКС-топливо для перспективного реактора БН-1200, который станет первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Этот реактор продолжит развитие линейки российских быстрых реакторов с натриевым теплоносителем, таких как БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС, и будет построен на той же площадке. Строительство БН-1200 начнется в 2027 году.
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Для реактора разрабатываются два типа топливных сборок — с уран-плутониевым оксидным МОКС-топливом и плотным нитридным СНУП-топливом. Эти топливные элементы изготовлены на Сибирском химическом комбинате в Северске и будут испытаны в действующем реакторе БН-600 на Белоярской АЭС. Загрузка новых топливных кассет в активную зону реактора намечена на 2025 год.
Одной из ключевых особенностей этих экспериментальных сборок является способность достигать повышенного уровня выгорания топлива, что должно обеспечить долгосрочную эффективность работы реактора. В конструкции топливных элементов использованы специальные технические решения, повышающие безопасность испытаний.