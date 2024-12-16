Росатом изготовил экспериментального топлива для реактора БН-1200

Для реактора разрабатываются два типа топливных сборок — с уран-плутониевым оксидным МОКС-топливом и плотным нитридным СНУП-топливом. Эти топливные элементы изготовлены на Сибирском химическом комбинате в Северске и будут испытаны в действующем реакторе БН-600 на Белоярской АЭС. Загрузка новых топливных кассет в активную зону реактора намечена на 2025 год.

Одной из ключевых особенностей этих экспериментальных сборок является способность достигать повышенного уровня выгорания топлива, что должно обеспечить долгосрочную эффективность работы реактора. В конструкции топливных элементов использованы специальные технические решения, повышающие безопасность испытаний.