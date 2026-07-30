Опубликовано 30 июля 2026, 21:181 мин.
Росатом изготовил реакторы для ледокола «Ленинград»Комплект оборудования полностью готов
Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», входящий в Росатом, изготовил вторую реакторную установку РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград». Как сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, завершено производство полного комплекта оборудования для реакторного отделения судна.
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По его словам, реакторам присвоили имена «Искра» и «Гром» в память о военных операциях, связанных с освобождением Ленинграда. Ранее аналогичную традицию возобновили для ледокола «Россия», где установки получили названия «Илья» и «Добрыня».
Реакторные установки РИТМ-200 рассчитаны на эксплуатацию в течение 40 лет. Они будут работать на универсальном атомном ледоколе «Ленинград», который предназначен для проводки судов через многометровые льды Северного морского пути.