Росатом изготовил реакторы для ледокола «Ленинград»

По его словам, реакторам присвоили имена «Искра» и «Гром» в память о военных операциях, связанных с освобождением Ленинграда. Ранее аналогичную традицию возобновили для ледокола «Россия», где установки получили названия «Илья» и «Добрыня».

Реакторные установки РИТМ-200 рассчитаны на эксплуатацию в течение 40 лет. Они будут работать на универсальном атомном ледоколе «Ленинград», который предназначен для проводки судов через многометровые льды Северного морского пути.