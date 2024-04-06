Росатом изготовил ядерное топливо для универсального ледокола «Якутия»

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 оснащены новыми реакторными установками, обладающими высокой мощностью и энергоэффективностью. Интегральная установка РИТМ-200, установленная на этих ледоколах, включает два реактора с тепловой мощностью 175 МВт каждый. Это обеспечивает судну улучшенные технические характеристики, включая скорость и ледопроходимость.

Основным преимуществом новых установок является их компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы более эффективными и маневренными. Также новые реакторы обладают значительно большим энергоресурсом по сравнению с предыдущими моделями, что делает их более долговечными и надежными.