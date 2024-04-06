Опубликовано 06 апреля 2024, 13:07
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Росатом изготовил ядерное топливо для универсального ледокола «Якутия»Который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Машиностроительный завод в Московской области завершил изготовление и отгрузку ядерного топлива для второго реактора универсального атомного ледокола «Якутия», который в настоящее время строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это судно, принадлежащее российскому атомному флоту, будет полностью обеспечено необходимым топливом.
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Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 оснащены новыми реакторными установками, обладающими высокой мощностью и энергоэффективностью. Интегральная установка РИТМ-200, установленная на этих ледоколах, включает два реактора с тепловой мощностью 175 МВт каждый. Это обеспечивает судну улучшенные технические характеристики, включая скорость и ледопроходимость.
Основным преимуществом новых установок является их компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы более эффективными и маневренными. Также новые реакторы обладают значительно большим энергоресурсом по сравнению с предыдущими моделями, что делает их более долговечными и надежными.