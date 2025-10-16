Росатом изучит редкие виды животных и растений вблизи атомных городов

Проект реализуется совместно с НИИ «Экология» и затронет десять природных территорий, находящихся рядом с городами атомной отрасли. Основная цель исследования — не только выявить проблемные участки, но и предложить технологические решения для сохранения редких видов.

Итоги работы будут опубликованы на новой онлайн-платформе, созданной в партнерстве с фондом «Заповедное посольство». Платформа объединит лучшие практики по охране биоразнообразия и станет пространством для обмена знаниями между учеными, НКО, бизнесом и государственными структурами.

На платформе также будут анонсы ключевых мероприятий, возможности для сотрудничества и обмена контактами между исследователями и молодежью.