Росатом изучит редкие виды животных и растений вблизи атомных городов

Росатом изучит редкие виды животных и растений вблизи атомных городовРезультаты исследований разместят на новой онлайн-платформе
Росатом запустит масштабное исследование биоразнообразия на территориях своего присутствия как минимум в 32 городах России. Ученые будут изучать редкие виды животных и растений, включая краснокнижные, обитающие вблизи атомных объектов.
Проект реализуется совместно с НИИ «Экология» и затронет десять природных территорий, находящихся рядом с городами атомной отрасли. Основная цель исследования — не только выявить проблемные участки, но и предложить технологические решения для сохранения редких видов.
Итоги работы будут опубликованы на новой онлайн-платформе, созданной в партнерстве с фондом «Заповедное посольство». Платформа объединит лучшие практики по охране биоразнообразия и станет пространством для обмена знаниями между учеными, НКО, бизнесом и государственными структурами.
На платформе также будут анонсы ключевых мероприятий, возможности для сотрудничества и обмена контактами между исследователями и молодежью.