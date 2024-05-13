Росатом: к 2030 году государство начнет использовать квантовые ПК

Опубликовано 13 мая 2024, 20:15
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Росатом: к 2030 году государство начнет использовать квантовые ПКВ планах преодолеть отметку в 50 кубитов
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что к концу десятилетия квантовые вычисления начнут применяться для решения задач государства, науки и бизнеса. Он отметил значительный прогресс в этой области, утверждая, что в России уже созданы квантовые компьютеры с несколькими кубитами на различных технологических платформах.
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По словам Лихачева, планы включают в себя преодоление отметки в 50 кубитов в ближайшем будущем, а затем создание квантовых компьютеров с сотнями кубитов. Он подчеркнул, что главным приоритетом становится внедрение данной технологии в индустрию, особенно в атомной отрасли.
Лихачев также отметил, что Россия стремится стать мировым лидером в области квантовых алгоритмов и специализированного программного обеспечения. Уже существуют прототипы облачных платформ для решения задач с помощью квантовых алгоритмов, а также запланированы проекты по развитию квантовой сенсорики и медицинских приложений.