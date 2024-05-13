Росатом: к 2030 году государство начнет использовать квантовые ПК

По словам Лихачева, планы включают в себя преодоление отметки в 50 кубитов в ближайшем будущем, а затем создание квантовых компьютеров с сотнями кубитов. Он подчеркнул, что главным приоритетом становится внедрение данной технологии в индустрию, особенно в атомной отрасли.

Лихачев также отметил, что Россия стремится стать мировым лидером в области квантовых алгоритмов и специализированного программного обеспечения. Уже существуют прототипы облачных платформ для решения задач с помощью квантовых алгоритмов, а также запланированы проекты по развитию квантовой сенсорики и медицинских приложений.