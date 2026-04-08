Росатом начал испытания нового топлива на Балаковской АЭС

Опубликовано 08 апреля 2026, 20:231 мин.
Росатом начал испытания нового топлива на Балаковской АЭСОно может снизить расход урана более чем на 20%
В пресс-службе АО «ТВЭЛ», входящей в госкорпорацию Росатом, сообщили, что на первом энергоблоке Балаковской АЭС началась опытная эксплуатация инновационного «толерантного» МОКС-топлива для реакторов ВВЭР-1000. В реактор загрузили три топливные кассеты, содержащие 312 тепловыделяющих элементов с хромовым покрытием. Из них 18 выполнены из уран-плутониевой композиции.
Сочетание новых материалов позволяет вовлекать в замкнутый ядерный топливный цикл не только реакторы на быстрых нейтронах, но и классические тепловые ВВЭР. Это может сократить потребление природного урана более чем на 20%. МОКС-топливо производят из обедненного урана и плутония, наработанного в энергетических реакторах.
Перед загрузкой топливо прошло испытания в исследовательском реакторе в АО «ГНЦ НИИАР» и на критическом стенде БФС-1 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». Операция выполнена по лицензии Ростехнадзора, отметили в пресс-службе.