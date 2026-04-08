Росатом начал испытания нового топлива на Балаковской АЭС

Сочетание новых материалов позволяет вовлекать в замкнутый ядерный топливный цикл не только реакторы на быстрых нейтронах, но и классические тепловые ВВЭР. Это может сократить потребление природного урана более чем на 20%. МОКС-топливо производят из обедненного урана и плутония, наработанного в энергетических реакторах.

Перед загрузкой топливо прошло испытания в исследовательском реакторе в АО «ГНЦ НИИАР» и на критическом стенде БФС-1 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». Операция выполнена по лицензии Ростехнадзора, отметили в пресс-службе.