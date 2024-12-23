Росатом начал ключевые работы на реакторе МБИР

Реактор МБИР, являющийся крупнейшим в мире многоцелевым реактором четвертого поколения на быстрых нейтронах, входит в план Росатома по разработке новых технологий для атомной энергетики. В рамках текущих работ установлены два промежуточных теплообменника, каждый из которых весит 38 тонн, имеет высоту 9 метров и диаметр 2,5 метра. Монтаж этих крупных элементов был выполнен с высокой точностью, отклонение от горизонта не превышало 1 мм на 1 метр.

Кроме того, установлены барабаны для свежих и отработанных сборок тепловыделяющих сборок (ТВС), каждый из которых весит 16 тонн. Эти барабаны необходимы для разогрева и охлаждения ТВС в инертной газовой среде. Установка этих элементов позволит завершить бетонирование участка перекрытия центрального зала реактора и продолжить монтаж оборудования на следующем уровне.