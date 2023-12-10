Росатом начал производство первой в мире наземной атомной станции малой мощности

По планам, будет изготовлено более 165 тонн заготовок из нержавеющих сталей, прошедших весь цикл металлургической обработки. Эти детали будут использованы в реализации проекта АСММ в Якутии, отмечается в сообщении.

Игорь Котов, глава Машиностроительного дивизиона Росатома, добавил, что на сегодняшний день спрос на технологические решения в области малых атомных станций стремительно растет. Госкорпорация уже переходит к производству промышленных установок, в то время как другие только планируют.