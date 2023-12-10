Росатом начал производство первой в мире наземной атомной станции малой мощности

Росатом начал производство первой в мире наземной атомной станции малой мощностиОснащенной реакторной установкой РИТМ-200Н
Росатом, ведущая компания в области атомной энергетики, запустила процесс изготовления деталей для малой атомной станции нового поколения. Машиностроительный дивизион в Санкт-Петербурге приступил к производству разнообразных заготовок для первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ), оснащенной реакторной установкой РИТМ-200Н, сообщение выставлено на официальном сайте госкорпорации.
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По планам, будет изготовлено более 165 тонн заготовок из нержавеющих сталей, прошедших весь цикл металлургической обработки. Эти детали будут использованы в реализации проекта АСММ в Якутии, отмечается в сообщении.
Игорь Котов, глава Машиностроительного дивизиона Росатома, добавил, что на сегодняшний день спрос на технологические решения в области малых атомных станций стремительно растет. Госкорпорация уже переходит к производству промышленных установок, в то время как другие только планируют.