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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 02:15
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Росатом начал тестирование нового оборудования в Северске

Оно улучшит процессы производства ядерного топлива
На опытно-демонстрационной площадке проекта «Прорыв» в городе Северск, Томская область, начались испытания уникального оборудования для производства инновационного ядерного топлива. Это событие отметили на международном форуме «Атомэкспо-2024», который проходит в федеральной территории «Сириус».

Старт испытаниям дали руководители «Росатома» и научного проекта «Прорыв» в присутствии высокопоставленных представителей МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциации. Это важное событие открывает новую эру в развитии ядерной энергетики и подтверждает ведущую роль России в этой области.

Тестирование нового оборудования позволит улучшить процессы производства ядерного топлива и повысить его эффективность. Это важный шаг на пути к созданию более безопасных и экологически чистых источников энергии, которые будут способствовать устойчивому развитию общества.

Проект «Прорыв» становится ключевым элементом стратегии развития ядерной отрасли России и демонстрирует стремление страны к инновациям и передовым технологиям. Новое ядерное топливо, разрабатываемое в рамках этого проекта, обещает быть более эффективным и безопасным, что открывает новые перспективы для энергетической отрасли России и всего мира.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#испытание
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#Россия
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#Росатом