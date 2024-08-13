Росатом начнет промышленное производство квантовых компьютеров

На первом этапе, в 2024—2025 годах, «Росатом» проведет тестирование квантовых алгоритмов на модельных задачах. Ожидается, что к 2030 году будет создано 5−10 проектов по внедрению квантовых технологий для решения задач в атомной отрасли.

С 2026 года «Росатом» планирует переход от решения модельных задач к практическим. Квантовые вычисления позволят повысить качество продукции, сократить сроки вывода на рынок и снизить стоимость производства. Эти технологии обеспечат российской атомной отрасли дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке, отметила Солнцева.