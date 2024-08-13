Росатом начнет промышленное производство квантовых компьютеров

Опубликовано 13 августа 2024, 18:26
1 мин.
Росатом начнет промышленное производство квантовых компьютеровК 2030 году
Госкорпорация «Росатом» планирует к 2030 году начать промышленное производство квантовых компьютеров в России. По словам директора по цифровизации компании Екатерины Солнцевой, «Росатом» планирует создать конкурентоспособную квантовую индустрию, которая включит суверенные квантовые вычислительные технологии.
© Ferra.ru
На первом этапе, в 2024—2025 годах, «Росатом» проведет тестирование квантовых алгоритмов на модельных задачах. Ожидается, что к 2030 году будет создано 5−10 проектов по внедрению квантовых технологий для решения задач в атомной отрасли.
С 2026 года «Росатом» планирует переход от решения модельных задач к практическим. Квантовые вычисления позволят повысить качество продукции, сократить сроки вывода на рынок и снизить стоимость производства. Эти технологии обеспечат российской атомной отрасли дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке, отметила Солнцева.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: