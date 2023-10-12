Росатом намерен создать энергокомплекс с реакторами на быстрых нейтронах

Рачков подчеркнул, что успехи, достигнутые за последние 10-12 лет, подтверждают техническую и технологическую осуществимость проекта, и это позволяет планировать переход к коммерческому этапу к 2030 году. Проект "Прорыв" ориентирован на создание промышленных энергетических комплексов, которые могли бы стать конкурентоспособными.

Он также подчеркнул, что безопасность - ключевой аспект проекта "Прорыв". Проект ставит акцент на естественной безопасности, используя интегральные конструкции реакторов, равновесные активные зоны и передовое ядерное топливо, что минимизирует риски и обеспечивает экологически чистую эксплуатацию.