Росатом намерен создать энергокомплекс с реакторами на быстрых нейтронах

Росатом намерен создать энергокомплекс с реакторами на быстрых нейтронахК 2030 году
Росатом стремится к запуску своего инновационного проекта "Прорыв" в режим коммерциализации к 2030 году. Этот проект нацелен на создание передовой технологической платформы для атомной энергетики, основанной на замкнутом ядерном топливном цикле с использованием быстрых нейтронных реакторах. Об этом объявил научный руководитель проекта "Прорыв" Росатома Валерий Рачков, на Российской энергетической неделе, пишет ТАСС.
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Рачков подчеркнул, что успехи, достигнутые за последние 10-12 лет, подтверждают техническую и технологическую осуществимость проекта, и это позволяет планировать переход к коммерческому этапу к 2030 году. Проект "Прорыв" ориентирован на создание промышленных энергетических комплексов, которые могли бы стать конкурентоспособными.
Он также подчеркнул, что безопасность - ключевой аспект проекта "Прорыв". Проект ставит акцент на естественной безопасности, используя интегральные конструкции реакторов, равновесные активные зоны и передовое ядерное топливо, что минимизирует риски и обеспечивает экологически чистую эксплуатацию.