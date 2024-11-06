Росатом напечатал деталь для ядерного объекта на 3D-принтере

Деталь была изготовлена с помощью технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, разработанном специалистами топливного дивизиона Росатома. Такой подход позволил значительно повысить прочность детали, одновременно снизив ее вес, что важно для дальнейшей эксплуатации на атомных объектах.

Этот случай является первым примером применения 3D-печати на ядерном объекте, однако в Росатоме уже подготовили список из 120 деталей, которые также планируется печатать с использованием аддитивных технологий. Среди них — элементы с высокой степенью безопасности, такие как фильтры для тепловыделяющих сборок и части реактора ВВЭР-ТОИ.

Директор направления «аддитивные технологии» Росатома Илья Кавелашвили отметил, что в будущем такие изделия будут использоваться на атомных объектах, а успешные испытания помогут внедрить 3D-печать в нормативные документы атомной отрасли.