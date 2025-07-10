Росатом нарастит выпуск титановых имплантов

Опубликовано 10 июля 2025, 13:371 мин.
Росатом нарастит выпуск титановых имплантовПроизводство может вырасти в полтора-два раза
Госкорпорация Росатом рассматривает возможность увеличения производства медицинских титановых имплантов в 1,5−2 раза. Такой рост связан с развитием системы здравоохранения и увеличением количества операций, требующих подобных изделий.
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В текущем году предприятие «Росатом МеталлТех» планирует выпустить около 140 тысяч имплантов — титановых пластин и штифтов. Этот объем покрывает примерно 30% российского рынка. По словам гендиректора компании Андрея Андрианова, доля останется прежней, но абсолютные показатели производства будут расти вместе с рынком.
Недавно компания получила регистрационное удостоверение на новую линейку продукции. Речь идет о пластинах, винтах для остеосинтеза из титана и нержавеющей стали, а также о специальных инструментах для их установки. Эти изделия созданы с применением современных технологий и, по оценкам производителя, имеют хорошие перспективы для внедрения в медицинскую практику.