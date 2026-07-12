В России
Опубликовано 12 июля 2026, 13:49
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Росатом обеспечит электроприводами всех производителей электроавтомобилей

Производство запустят в Липецкой области
ТВЭЛ, топливный дивизион госкорпорации Росатом, планирует поставлять электроприводы российским производителям электромобилей. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор направления «Электромобильность» АО ТВЭЛ Александр Бухвалов.
Росатом обеспечит электроприводами всех производителей электроавтомобилей

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Он отметил, что производство таких компонентов сейчас запускается в Липецкой области. Создаваемые мощности рассчитаны на выпуск электроприводов для разных моделей автомобилей.

Разработка электропривода выполнена ТВЭЛ совместно с восточными партнерами, при этом программное обеспечение и дальнейшие изменения системы будут производиться внутри компании. В Росатоме рассчитывают развивать собственные технологии и стать поставщиком компонентов для производителей электромобилей в России.

Ранее Александр Бухвалов сообщил, что Росатом планирует запустить в Московской области гигафабрику по производству литий-ионных батарей для электроавтомобилей. Суммарная мощность производства зарядных станций достигнет 8 ГВт.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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