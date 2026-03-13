Росатом освоил получение изотопа азот-15 для ядерного топлива будущего

Азот-15 нужен для производства плотного уран-плутониевого нитридного топлива (СНУП), которое планируют использовать в реакторах на быстрых нейтронах. Такое топливо снижает наработку радиоактивных изотопов в активной зоне и повышает эффективность. Первым реактором, работающим на полной загрузке СНУП, станет БРЕСТ-ОД-300. Его строят в Северске в рамках проекта «Прорыв».

До 2042 года в России планируют возвести еще семь энергоблоков с быстрыми реакторами. По словам специалистов, освоение новых изотопов помогает создавать технологическую базу для атомной энергетики будущего.