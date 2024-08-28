Росатом освоит печать сложных человеческих органов

Опубликовано 28 августа 2024, 15:511 мин.
Росатом освоит печать сложных человеческих органовТехнология печати сосудов и органов будет развиваться до 2030 года
Росатом рассчитывает освоить технологию печати сложных человеческих органов к 2030 году, сообщил Владислав Парфенов, руководитель группы научных проектов АО «Наука и инновации». В ходе XI Международного форума «Технопром-2024» в Новосибирске он рассказал о текущих достижениях и планах.
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В настоящее время ученые отрабатывают технологию выращивания сосудов. До конца года планируется создать сосуд длиной до 10 см и начать испытания на животных. В будущем команда намерена развивать технологии для создания сложных разветвленных систем и органов, таких как щитовидная железа, почка и печень.
Для печати тканей используется уникальная технология на основе физических полей, которая позволяет формировать ткани без дополнительных материалов, кроме клеток пациента. Это обеспечивает высокую биосовместимость и свойства, схожие с натуральными тканями. Клетки помещаются в биопринтер, где формируются с помощью магнитного и ультразвукового поля, после чего они сливаются и дозревают в биореакторе, отметил Парфенов.