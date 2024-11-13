Росатом откроет новые центры аддитивных технологий в Хабаровске и Самаре

На данный момент в России уже работают четыре таких центра, расположенные в Ижевске, Красногорске (Московская область), Томске и Белгороде. Ожидается, что открытие новых ЦАТОД значительно расширит доступ к отечественным технологиям 3D-печати для регионов, помогая предприятиям осваивать импортозамещение и развивать технологическую независимость.

Ключевая цель центров — разработка и продвижение российских технологий аддитивного производства. В рамках этой работы также активно разрабатываются образовательные программы, направленные на повышение квалификации специалистов на местах.