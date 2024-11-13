Росатом откроет новые центры аддитивных технологий в Хабаровске и Самаре

Опубликовано 13 ноября 2024, 12:211 мин.
Росатом откроет новые центры аддитивных технологий в Хабаровске и СамареДо конца 2024 года
Первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международной деятельности Росатома Кирилл Комаров на лидер-форуме «Аддитивные технологии — реальность технологического лидерства» сообщил, что госкорпорация продолжает расширять сеть центров аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в России. До конца 2024 года откроются новые центры в Хабаровске и Самаре.
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На данный момент в России уже работают четыре таких центра, расположенные в Ижевске, Красногорске (Московская область), Томске и Белгороде. Ожидается, что открытие новых ЦАТОД значительно расширит доступ к отечественным технологиям 3D-печати для регионов, помогая предприятиям осваивать импортозамещение и развивать технологическую независимость.
Ключевая цель центров — разработка и продвижение российских технологий аддитивного производства. В рамках этой работы также активно разрабатываются образовательные программы, направленные на повышение квалификации специалистов на местах.