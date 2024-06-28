Росатом открыл Центр аддитивных технологий в Томске

Открытие центра сопровождалось заявлением и.о. ректора ТПУ Леонида Сухих о значимости данного шага в развитии университета и его партнерства с Росатомом. В рамках ЦАТОД будут реализовываться проекты по 3D-печати из металла и пластика, а также проводиться научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

Центр оборудован современными промышленными 3D-принтерами российского производства, способными создавать изделия высокой сложности. Этот шаг направлен на обучение новых кадров и поддержку инновационных проектов не только в Томске, но и за его пределами.