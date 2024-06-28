Росатом открыл Центр аддитивных технологий в Томске

Опубликовано 28 июня 2024, 21:49
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Росатом открыл Центр аддитивных технологий в ТомскеНа базе университета
На базе Томского политехнического университета (ТПУ) открылся Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) от Росатома. Этот проект призван поддерживать технологический суверенитет России, объединяя усилия в области космической отрасли, машиностроения, биомедицины и неразрушающего контроля.
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Открытие центра сопровождалось заявлением и.о. ректора ТПУ Леонида Сухих о значимости данного шага в развитии университета и его партнерства с Росатомом. В рамках ЦАТОД будут реализовываться проекты по 3D-печати из металла и пластика, а также проводиться научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.
Центр оборудован современными промышленными 3D-принтерами российского производства, способными создавать изделия высокой сложности. Этот шаг направлен на обучение новых кадров и поддержку инновационных проектов не только в Томске, но и за его пределами.