Росатом передал свой первый 3D-принтер университету Томска

Опубликовано 26 марта 2024, 14:40
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Росатом передал свой первый 3D-принтер университету ТомскаВ рамках сотрудничества
На форуме «Атомэкспо» Росатом передал Томскому политехническому университету первый серийный принтер для трехмерной печати. В университете создадут центр аддитивных технологий общего доступа. Это позволит внедрить аддитивные технологии в производственные процессы предприятий и организаций Сибирского федерального округа.
Сотрудничество Росатома с ТПУ предполагает разработку образовательных программ для подготовки инженерных кадров, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Росатом стал первой крупной российской компанией, начавшей разработку и производство отечественного оборудования для трехмерной печати.
За последние годы в структуре госкорпорации была создана полная производственная цепочка, включая изготовление принтеров, разработку программного обеспечения и производство металлических порошков. Росатом активно внедряет аддитивные технологии в свои бизнес-процессы и развивает региональную сеть центров аддитивных технологий.