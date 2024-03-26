Росатом передал свой первый 3D-принтер университету Томска

Сотрудничество Росатома с ТПУ предполагает разработку образовательных программ для подготовки инженерных кадров, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Росатом стал первой крупной российской компанией, начавшей разработку и производство отечественного оборудования для трехмерной печати.

За последние годы в структуре госкорпорации была создана полная производственная цепочка, включая изготовление принтеров, разработку программного обеспечения и производство металлических порошков. Росатом активно внедряет аддитивные технологии в свои бизнес-процессы и развивает региональную сеть центров аддитивных технологий.