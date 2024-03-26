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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 14:40
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Росатом передал свой первый 3D-принтер университету Томска

В рамках сотрудничества
На форуме «Атомэкспо» Росатом передал Томскому политехническому университету первый серийный принтер для трехмерной печати. В университете создадут центр аддитивных технологий общего доступа. Это позволит внедрить аддитивные технологии в производственные процессы предприятий и организаций Сибирского федерального округа.

Сотрудничество Росатома с ТПУ предполагает разработку образовательных программ для подготовки инженерных кадров, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Росатом стал первой крупной российской компанией, начавшей разработку и производство отечественного оборудования для трехмерной печати.

За последние годы в структуре госкорпорации была создана полная производственная цепочка, включая изготовление принтеров, разработку программного обеспечения и производство металлических порошков. Росатом активно внедряет аддитивные технологии в свои бизнес-процессы и развивает региональную сеть центров аддитивных технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#университет
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#Россия
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#3D-принтер