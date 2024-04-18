Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 18:05
1 мин.

«Росатом» перейдет на отечественное ПО для критически важных объектов

Чтобы обеспечить технологическую независимость
Госкорпорация «Росатом» объявила о прекращении использования иностранного программного обеспечения на своих важных объектах критической информационной инфраструктуры. По словам директора по информационной инфраструктуре Евгения Абакумова, компания сосредотачивается на использовании отечественных разработок, чтобы обеспечить технологическую независимость.
«Росатом» перейдет на отечественное ПО для критически важных объектов

© Ferra.ru

Он также отметил, что «Росатом» движется в направлении использования российских смартфонов с родным программным обеспечением в своих производственных процессах. Хотя многие мобильные решения пока еще не внедрены из-за особенностей отрасли, ожидается, что беспроводные технологии станут обыденностью для промышленных компаний к 2025−2026 годам.

Этот шаг госкорпорации подчеркивает стремление к обеспечению информационной безопасности и укреплению технологической независимости. «Росатом» активно сотрудничает с отечественными разработчиками, чтобы создать собственные системы, не зависящие от иностранных технологий, добавил Евгений Абакумов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Росатом
,
#технологии
,
#разработка