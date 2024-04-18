«Росатом» перейдет на отечественное ПО для критически важных объектов

Опубликовано 18 апреля 2024, 18:05
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«Росатом» перейдет на отечественное ПО для критически важных объектовЧтобы обеспечить технологическую независимость
Госкорпорация «Росатом» объявила о прекращении использования иностранного программного обеспечения на своих важных объектах критической информационной инфраструктуры. По словам директора по информационной инфраструктуре Евгения Абакумова, компания сосредотачивается на использовании отечественных разработок, чтобы обеспечить технологическую независимость.
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Он также отметил, что «Росатом» движется в направлении использования российских смартфонов с родным программным обеспечением в своих производственных процессах. Хотя многие мобильные решения пока еще не внедрены из-за особенностей отрасли, ожидается, что беспроводные технологии станут обыденностью для промышленных компаний к 2025−2026 годам.
Этот шаг госкорпорации подчеркивает стремление к обеспечению информационной безопасности и укреплению технологической независимости. «Росатом» активно сотрудничает с отечественными разработчиками, чтобы создать собственные системы, не зависящие от иностранных технологий, добавил Евгений Абакумов.