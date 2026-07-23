Росатом получил сертификат на первый российский медицинский циклотрон

Циклотрон устанавливается непосредственно в больнице и предназначен для производства радиофармацевтических препаратов, которые используются в диагностике и лечении. В «Росатом РДС» отметили, что СС-18/9 стал единственным циклотроном, включенным в данный реестр как промышленно выпускаемое в России устройство.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что разработанные госкорпорацией ПЭТ/КТ томографы будут проходить лицензирование поэтапно в 2028—2029 годах. Для этого потребуется проведение медицинских испытаний и получение необходимых сертификатов.