Росатом получил сертификат на первый российский медицинский циклотрон

Опубликовано 23 июля 2026, 23:481 мин.
Росатом получил сертификат на первый российский медицинский циклотронУстройство начнет поступать в больницы
Росатом получил сертификат СТ-1 на медицинский циклотрон СС-18/9, произведенный АО «НИИЭФА». Устройство внесено в реестр промышленной продукции российского производства и в ближайшее время начнет поставляться в медицинские организации.
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Циклотрон устанавливается непосредственно в больнице и предназначен для производства радиофармацевтических препаратов, которые используются в диагностике и лечении. В «Росатом РДС» отметили, что СС-18/9 стал единственным циклотроном, включенным в данный реестр как промышленно выпускаемое в России устройство.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что разработанные госкорпорацией ПЭТ/КТ томографы будут проходить лицензирование поэтапно в 2028—2029 годах. Для этого потребуется проведение медицинских испытаний и получение необходимых сертификатов.