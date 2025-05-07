Росатом поставил роботизированный комплекс для Роскосмоса

Комплекс установлен в литейном цехе, где ежегодно выпускают около 600 видов деталей для современной аэрокосмической техники. Роботизированное оборудование автоматизирует создание высокоточных керамических форм, что повысит скорость и стабильность производства. Это также позволит расширить ассортимент изделий и улучшить качество литья за счет точного контроля параметров.

Как отметили в Росатоме, новая технология обеспечит бесперебойное снабжение завода формами сложной конфигурации. Это особенно важно для изготовления крупногабаритных компонентов, используемых в двигателях. Завершение пусконаладочных работ запланировано на конец мая 2024 года.