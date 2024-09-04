В России
Опубликовано 04 сентября 2024, 15:35
1 мин.

Росатом построит ветряные электростанции в Хабаровском крае

Ветропарки могут появиться в Амурском и Ванинском районах
Росатом рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций в Хабаровском крае. Проект обсуждался на Восточном экономическом форуме, где глава региона Дмитрий Демешин встретился с генеральным директором АО «Росатом возобновляемая энергия» Григорием Назаровым.
Росатом построит ветряные электростанции в Хабаровском крае
© Karsten Würth

Компания провела предварительную оценку ветровых ресурсов в Амурском и Ванинском районах, выявив потенциал для размещения ветрогенераторов. Глава компании Григорий Назаров сообщил, что теперь Росатом готовится к принятию инвестиционных решений и реализации проекта.

Дмитрий Деменшин, глава региона, отметил, что Хабаровский край заинтересован в развитии ветроэнергетики, особенно в контексте растущих потребностей региона. С расширением горнодобывающей промышленности и реконструкцией Транссиба и БАМа требуется усиление энергетической инфраструктуры. Ветрогенерация рассматривается как перспективное решение для малых населенных пунктов.