Росатом построит ветряные электростанции в Хабаровском крае

Компания провела предварительную оценку ветровых ресурсов в Амурском и Ванинском районах, выявив потенциал для размещения ветрогенераторов. Глава компании Григорий Назаров сообщил, что теперь Росатом готовится к принятию инвестиционных решений и реализации проекта.

Дмитрий Деменшин, глава региона, отметил, что Хабаровский край заинтересован в развитии ветроэнергетики, особенно в контексте растущих потребностей региона. С расширением горнодобывающей промышленности и реконструкцией Транссиба и БАМа требуется усиление энергетической инфраструктуры. Ветрогенерация рассматривается как перспективное решение для малых населенных пунктов.