Росатом построит завод по переработке ядерного топлива мощностью 400 тонн в год

В пресс-службе госкорпорации отметили, что проект находится на стадии обоснования инвестиций. До конца года планируется определить площадку строительства с учетом логистики, экологии и интеграции в существующие производственные цепочки. Предприятие будет выполнено по модульному принципу, что позволит в дальнейшем наращивать мощности.

Первый модуль завода рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. В перспективе комплекс станет крупнейшим в стране и сможет работать с топливом как тепловых, так и быстрых реакторов, включая технологии будущего поколения атомной энергетики.