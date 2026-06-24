Росатом построит завод по переработке ядерного топлива мощностью 400 тонн в год

Опубликовано 24 июня 2026, 16:451 мин.
Росатом построит завод по переработке ядерного топлива мощностью 400 тонн в годПроект ориентирован на замыкание цикла
Росатом приступил к реализации проекта нового предприятия, которое станет ключевым элементом замыкания ядерного топливного цикла в России. Речь идет о заводе по переработке отработавшего ядерного топлива и повторному использованию ядерных материалов, пишет ТАСС.
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В пресс-службе госкорпорации отметили, что проект находится на стадии обоснования инвестиций. До конца года планируется определить площадку строительства с учетом логистики, экологии и интеграции в существующие производственные цепочки. Предприятие будет выполнено по модульному принципу, что позволит в дальнейшем наращивать мощности.
Первый модуль завода рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. В перспективе комплекс станет крупнейшим в стране и сможет работать с топливом как тепловых, так и быстрых реакторов, включая технологии будущего поколения атомной энергетики.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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