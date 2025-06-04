Росатом принял участие в разработке ПО для Российской орбитальной станции

Речь идет о разработке целой цифровой платформы, которая обеспечит функционирование станции. Росатом работает над этим проектом в кооперации с Роскосмосом, охватывая не только вопросы импортозамещения программных решений, но и создание систем, способных прогнозировать поведение энергетических установок в условиях космоса.

По заявлению руководства компании, использование разработок Росатома может повысить надежность и эффективность космической техники. В том числе речь идет об анализе работы двигателей и энергетических систем, что может быть полезно при эксплуатации орбитальной станции в реальных условиях.