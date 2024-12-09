Росатом приступил к внедрению квантовых вычислений в атомной отрасли

На данный момент в мире еще не существуют промышленные квантовые компьютеры, однако в России активно развиваются квантовые вычисления. В 2024—2025 годах Росатом начнет тестирование квантовых алгоритмов на модельных задачах, а к 2030 году ожидаются результаты применения квантовых вычислений в реальных производственных задачах.

Солнцева отметила, что в последние годы Россия значительно улучшила свои позиции в области квантовых технологий. В настоящее время страна вместе с США и Китаем входит в число лидеров, создавших квантовые компьютеры на всех четырех основных платформах: сверхпроводники, ионы, нейтральные атомы и фотоны. Россия также является одной из шести стран, обладающих квантовым компьютером с более чем 50 кубитами.