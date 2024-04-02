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В России
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:17
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Росатом протестировал лазерный комплекс для расчистки ЛЭП

На труднодоступных участках
Специалисты из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, который входит в госкорпорацию Росатом, осуществили успешную тестовую расчистку зоны ЛЭП в Новгородской области с использованием мобильного лазерного комплекса. Эта технология позволяет быстро и эффективно убирать растительность на труднодоступных участках, где применение тяжелой специальной техники ограничено.
Росатом протестировал лазерный комплекс для расчистки ЛЭП
© Ferra

По словам главного специалиста лаборатории, толщину ствола деревьев до 200 мм удалось обработать за всего шесть минут. Этот инновационный метод может существенно ускорить процесс расчистки, делая его более эффективным и экономичным.

Разработанный лазерный комплекс представляет собой отечественную технологию, способную обрабатывать металлоконструкции толщиной до 260 мм на расстоянии до 300 метров. Это отличается высокой производительностью и уникальной способностью справляться с труднодоступными местами.

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» пригласили специалистов для проведения работ по оптимизации процесса обслуживания ЛЭП. Использование лазерного комплекса позволит значительно сократить время работы и повысить безопасность проведения мероприятий по обслуживанию линий электропередачи.

Источник:Росатом
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#электричество
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#Росатом