Росатом протестировал лазерный комплекс для расчистки ЛЭП

По словам главного специалиста лаборатории, толщину ствола деревьев до 200 мм удалось обработать за всего шесть минут. Этот инновационный метод может существенно ускорить процесс расчистки, делая его более эффективным и экономичным.

Разработанный лазерный комплекс представляет собой отечественную технологию, способную обрабатывать металлоконструкции толщиной до 260 мм на расстоянии до 300 метров. Это отличается высокой производительностью и уникальной способностью справляться с труднодоступными местами.

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» пригласили специалистов для проведения работ по оптимизации процесса обслуживания ЛЭП. Использование лазерного комплекса позволит значительно сократить время работы и повысить безопасность проведения мероприятий по обслуживанию линий электропередачи.