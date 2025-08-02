Росатом протестирует новую технологию утилизации радиоактивных отходов

Установка использует метод индукционного плавления с «холодным тиглем» — передовую разработку российских ученых. Оборудование компактно, устойчиво к агрессивным средам и позволяет проводить дистанционное обслуживание. В процессе переработки отходы смешиваются с боросиликатным стеклом, образуя твердый и безопасный материал, устойчивый к высоким температурам и выщелачиванию.

Испытания проводятся на реальных растворах, образующихся при переработке регенерированного урана. Это первый случай применения технологии в промышленных масштабах. Если тесты пройдут успешно, метод может быть внедрен на других предприятиях атомной отрасли.