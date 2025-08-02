Росатом протестирует новую технологию утилизации радиоактивных отходов

Опубликовано 02 августа 2025, 17:141 мин.
Росатом протестирует новую технологию утилизации радиоактивных отходовУстановка превращает опасные отходы в стекло
На Сибирском химическом комбинате (СХК) в Томской области начались испытания инновационной установки для переработки жидких радиоактивных отходов. Технология, разработанная специалистами Росатома, позволяет превращать опасные вещества в стеклоподобную массу, что исключает их накопление и снижает экологические риски.
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Установка использует метод индукционного плавления с «холодным тиглем» — передовую разработку российских ученых. Оборудование компактно, устойчиво к агрессивным средам и позволяет проводить дистанционное обслуживание. В процессе переработки отходы смешиваются с боросиликатным стеклом, образуя твердый и безопасный материал, устойчивый к высоким температурам и выщелачиванию.
Испытания проводятся на реальных растворах, образующихся при переработке регенерированного урана. Это первый случай применения технологии в промышленных масштабах. Если тесты пройдут успешно, метод может быть внедрен на других предприятиях атомной отрасли.