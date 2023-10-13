Росатом разрабатывает технологию получения электричества из водорода

В пресс-службе АО "Наука и инновации", (НиИ) которая относится к Росатому, уточнили, что эта инновационная разработка представляет особенное значение для удаленных регионов, где климатические условия являются суровыми.

Институт Гиредмет, который является частью Национальной технологической инициативы, разрабатывают технологию.

По словам руководителя направления частного учреждения "Наука и инновации" Азата Норова, по оценкам, к 2025 году начнется мелкосерийное производство топливных элементов для тестирования водородных станций в реальных условиях.

В рамках этой технологии в качестве топлива будут использоваться водород и воздух. Разрабатываемое решение исключит необходимость подключения к электросетям и позволит одновременно получать электроэнергию и тепло с более низкими затратами.