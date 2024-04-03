Росатом разработает плазменный двигатель для межпланетных полетов

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:19
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Росатом разработает плазменный двигатель для межпланетных полетовИ не только
Ученые госкорпорации Росатом добились значительных успехов в разработке технологий для межпланетных путешествий. В рамках программы «Развитие техники и науки в области атомной энергии» они создали ускоритель плазмы, необходимый для прототипа плазменного ракетного двигателя.
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Этот двигатель обладает высокими показателями тяги и удельного импульса, что открывает новые возможности для исследования космоса и межпланетных полетов. Его создание откроет перед страной возможность регулярного обмена грузами между Землей и Луной, а также покорения космоса на новом уровне.
Кроме того, в рамках программы было начато строительство атомной станции малой мощности в Якутии. Этот проект станет важным шагом в развитии атомной энергетики и обеспечении региона электроэнергией.
Другим значимым достижением ученых стало удержание плазмы в токамаке на рекордное время. Этот результат подтверждает важность и перспективность работы в области ядерной физики и плазменных технологий.