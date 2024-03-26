Росатом разработает систему сертификации IT-решений

Опубликовано 26 марта 2024, 20:29
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Росатом разработает систему сертификации IT-решенийДля критически важных объектов
Госкорпорация «Росатом» начала разработку системы добровольной сертификации IT-решений для критически важных объектов. Система будет предназначена для оценки соответствия требованиям технологической независимости, функциональности и надежности программного обеспечения и оборудования, используемого в атомной отрасли.
По словам директора по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгения Абакумова, система сертификации будет доступна для российских разработчиков и производителей, заинтересованных в использовании своих IT-решений на критически важных объектах. Целью является обеспечение технологической независимости и устойчивости информационных систем в атомной отрасли.
Первый сертификат планируется выдать до конца 2024 года после проведения тестирования ряда решений. На начальном этапе система будет использоваться для тестирования различных IT-решений, таких как вычислительная техника и телекоммуникационное оборудование. Это поможет определить и признать доверенные решения, прошедшие все необходимые сертификационные исследования и испытания.