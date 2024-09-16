В России
Опубликовано 16 сентября 2024, 21:07
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«Росатом» разработал проект отечественного гамма-детектора для медицины

К 2025 году планируется завершить сборку и тестирование опытного образца
Институт «Гиредмет» (входит в состав «Росатома») разработал эскизный проект отечественного гамма-детектора для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ). Проект реализуется в рамках программы обратного инжиниринга, поддерживаемой «Агентством по технологическому развитию».
«Росатом» разработал проект отечественного гамма-детектора для медицины

© Ferra.ru

К 2025 году «Гиредмет» планирует завершить сборку и тестирование опытного образца детектора. Важным достижением станет замена традиционных монокристаллов на новые сцинтилляционные поликристаллы, что снизит стоимость устройства.

Разработка гамма-детектора крайне актуальна в условиях ограничений на импорт оборудования для ядерной медицины. Заместитель директора «Гиредмет» Константин Ивановских отметил, что проект позволит улучшить как медицину, так и атомную энергетику и радиоэкологический мониторинг.

Создаваемый детектор обещает стать значимым шагом в развитии аппаратуры для ОФЭКТ, отметил научный руководитель лаборатории ЭРП УрФУ (одного из ключевых партнеров проекта по гамма-детектору ОФЭКТ) Олег Игнатьев.