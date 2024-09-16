«Росатом» разработал проект отечественного гамма-детектора для медицины

К 2025 году «Гиредмет» планирует завершить сборку и тестирование опытного образца детектора. Важным достижением станет замена традиционных монокристаллов на новые сцинтилляционные поликристаллы, что снизит стоимость устройства.

Разработка гамма-детектора крайне актуальна в условиях ограничений на импорт оборудования для ядерной медицины. Заместитель директора «Гиредмет» Константин Ивановских отметил, что проект позволит улучшить как медицину, так и атомную энергетику и радиоэкологический мониторинг.

Создаваемый детектор обещает стать значимым шагом в развитии аппаратуры для ОФЭКТ, отметил научный руководитель лаборатории ЭРП УрФУ (одного из ключевых партнеров проекта по гамма-детектору ОФЭКТ) Олег Игнатьев.