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В России
Опубликовано 04 июня 2024, 14:54
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Росатом разработали новую технологию очистки ядерного топлива

Метод более экологичный
Ученые Росатома разработали технологию очистки и выделения ядерных материалов из облученного ядерного топлива (ОЯТ). Технология кристаллизационного аффинажа будет применяться на модуле переработки облученного уран-плутониевого СНУП-топлива в составе опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который который будет располагаться в г. Северске в Томской области.
Росатом разработали новую технологию очистки ядерного топлива

© Ferra.ru

Эта технология обеспечивает высокий уровень безопасности при переработке ОЯТ, позволяя одновременно очищать и выделять уран, плутоний и нептуний, без возможности выделения плутония как отдельного продукта.

Кристаллизационный аффинаж также отличается экологичностью: он сопровождается наработкой меньшего объема вторичных отходов, чем при использовании экстракционных технологий. Разработка Росатома может стать новым стандартом в области переработки ядерных материалов, повысив конкурентоспособность российской атомной энергетики на мировом рынке.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Ядерный синтез
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#разработка