Росатом разработали новую технологию очистки ядерного топлива

Эта технология обеспечивает высокий уровень безопасности при переработке ОЯТ, позволяя одновременно очищать и выделять уран, плутоний и нептуний, без возможности выделения плутония как отдельного продукта.

Кристаллизационный аффинаж также отличается экологичностью: он сопровождается наработкой меньшего объема вторичных отходов, чем при использовании экстракционных технологий. Разработка Росатома может стать новым стандартом в области переработки ядерных материалов, повысив конкурентоспособность российской атомной энергетики на мировом рынке.