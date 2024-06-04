Росатом разработали новую технологию очистки ядерного топлива

Опубликовано 04 июня 2024, 14:54
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Росатом разработали новую технологию очистки ядерного топливаМетод более экологичный
Ученые Росатома разработали технологию очистки и выделения ядерных материалов из облученного ядерного топлива (ОЯТ). Технология кристаллизационного аффинажа будет применяться на модуле переработки облученного уран-плутониевого СНУП-топлива в составе опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который который будет располагаться в г. Северске в Томской области.
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Эта технология обеспечивает высокий уровень безопасности при переработке ОЯТ, позволяя одновременно очищать и выделять уран, плутоний и нептуний, без возможности выделения плутония как отдельного продукта.
Кристаллизационный аффинаж также отличается экологичностью: он сопровождается наработкой меньшего объема вторичных отходов, чем при использовании экстракционных технологий. Разработка Росатома может стать новым стандартом в области переработки ядерных материалов, повысив конкурентоспособность российской атомной энергетики на мировом рынке.