«Росатом» сертифицировал первый продукт для ТЭК в системе «КИИ-СЕРТ»

В пресс-службе блока информационных и цифровых технологий госкорпорации сообщили, что проверку провели АО «Атомэнергопроект» и испытательная лаборатория ООО «Автоматика-сервис» на базе центра «Технопарк». Специалисты оценивали надежность, совместимость, функциональность, технологическую независимость и устойчивость комплекса.

При сертификации изучались программное обеспечение, аппаратные компоненты и другие элементы продукта. Также проверялись процессы разработки, производства и эксплуатации на соответствие требованиям технологической независимости.

Система «КИИ-СЕРТ» работает с 2024 года и первоначально применялась в атомной и космической сферах. Теперь ее планируют распространять на другие области критической информационной инфраструктуры. Результаты первой сертификации в ТЭК намерены использовать для решения о дальнейшем развитии системы в энергетике.