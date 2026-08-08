В России
Опубликовано 08 августа 2026, 21:04
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«Росатом» сертифицировал первый продукт для ТЭК в системе «КИИ-СЕРТ»

Проверку прошел комплекс для нефтегазовой отрасли
«Росатом» впервые сертифицировал продукт для топливно-энергетического комплекса в системе добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ». Речь идет о программно-аппаратном комплексе для нефтегазовой отрасли.
«Росатом» сертифицировал первый продукт для ТЭК в системе «КИИ-СЕРТ»

© Ferra.ru

В пресс-службе блока информационных и цифровых технологий госкорпорации сообщили, что проверку провели АО «Атомэнергопроект» и испытательная лаборатория ООО «Автоматика-сервис» на базе центра «Технопарк». Специалисты оценивали надежность, совместимость, функциональность, технологическую независимость и устойчивость комплекса.

При сертификации изучались программное обеспечение, аппаратные компоненты и другие элементы продукта. Также проверялись процессы разработки, производства и эксплуатации на соответствие требованиям технологической независимости.

Система «КИИ-СЕРТ» работает с 2024 года и первоначально применялась в атомной и космической сферах. Теперь ее планируют распространять на другие области критической информационной инфраструктуры. Результаты первой сертификации в ТЭК намерены использовать для решения о дальнейшем развитии системы в энергетике.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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